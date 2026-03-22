Arriva “La Settimana d’Oro”, la gara di solidarietà digitale della Lega del Filo d’Oro
Creator e community si uniranno per raccogliere donazioni a sostegno della fondazione: obiettivo è rafforzare la presenza della Lega sul territorio
© Lega del Filo d'oro
La Lega del Filo d’Oro promuove “La Settimana d’Oro”, un evento che si tiene dal 23 al 27 marzo: si tratta di una gara di solidarietà in diretta sui social, dove creator e community si uniranno per raccogliere donazioni a sostegno della Fondazione e contribuire a rafforzarne la presenza sul territorio nazionale. L’obiettivo è riuscire a raggiungere sempre più persone sordocieche e con pluridisabilità psicosensoriale e le loro famiglie. Per l’occasione, dieci creator digitali tra i più seguiti d’Italia - attori, comici, travel blogger - entreranno nel cuore della Lega del Filo d’Oro per realizzare dirette social quotidiane di due ore, trasmesse sui canali della Fondazione e sui profili Instagram degli stessi creator. Le live accompagneranno il pubblico alla scoperta delle attività e dei servizi della Lega del Filo d’Oro.
La gara di solidarietà digitale
“Da oltre 60 anni, la Lega del Filo d'Oro è al fianco delle persone sordocieche e con pluridisabilità psicosensoriale e delle loro famiglie”, ha spiegato Rossano Bartoli, Presidente della Fondazione Lega del Filo d’Oro. “È un impegno che merita di essere conosciuto, raccontato, sostenuto. Con questa gara di solidarietà digitale vogliamo invitare tutti a farne parte: ogni donazione contribuirà a rafforzare il lavoro della Fondazione, permettendoci di aprire nuove Sedi e attivare nuovi servizi per raggiungere sempre più persone che non vedono e non sentono, offrendo supporto anche alle loro famiglie”. All’evento parteciperanno anche gli ambassador e testimonial dell'Ente: l'attore Neri Marcorè, lo chef Filippo La Mantia, il compositore Fabio Frizzi, il direttore d'orchestra Pinuccio Pirazzoli e l'attrice e giornalista Mirea Stellato.
Quali creator saranno presenti
Da lunedì 23 marzo a venerdì 27, dalle ore 18 alle ore 20, i 10 creator si alterneranno in coppia alla conduzione delle dirette. Ad aprire la challenge lunedì 23 marzo saranno Marta Filippi e Michele Basile. A loro si uniranno da remoto altri creator: Giusy Tiso, in arte Malita Choul, e Martina Attili, Alessio Foconi e Fabio Bruni. Nel corso delle giornate saranno poi protagonisti diversi volti noti: Luca Gervasi, Giulia Lamarca, Lucrezia Lando, Miriam Delli Paoli, Chiara Anicito, Eleonora Olivieri, Sara Di Sturco, Paolo Camilli, Angelica Massera, Michelle Cavallaro, Benedetta Vari, Edoardo Tavassi, Roberta Alcamo in arte Roby Polar Bear, Miriam Delli Paoli e Gabriele Piazza.