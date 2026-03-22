Arriva “La Settimana d’Oro”, la gara di solidarietà digitale della Lega del Filo d’Oro

“Da oltre 60 anni, la Lega del Filo d'Oro è al fianco delle persone sordocieche e con pluridisabilità psicosensoriale e delle loro famiglie”, ha spiegato Rossano Bartoli, Presidente della Fondazione Lega del Filo d’Oro. “È un impegno che merita di essere conosciuto, raccontato, sostenuto. Con questa gara di solidarietà digitale vogliamo invitare tutti a farne parte: ogni donazione contribuirà a rafforzare il lavoro della Fondazione, permettendoci di aprire nuove Sedi e attivare nuovi servizi per raggiungere sempre più persone che non vedono e non sentono, offrendo supporto anche alle loro famiglie”. All’evento parteciperanno anche gli ambassador e testimonial dell'Ente: l'attore Neri Marcorè, lo chef Filippo La Mantia, il compositore Fabio Frizzi, il direttore d'orchestra Pinuccio Pirazzoli e l'attrice e giornalista Mirea Stellato.