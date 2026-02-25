Salute della pelle, a Bologna il congresso “La Medicina della Longevità”

Si è tenuto allo Starhotels di Bologna il congresso “La Medicina della Longevità”, durante il quale è stata presentata la relazione “Longevità cutanea: meccanismi biologici e strategie di prevenzione” realizzata da Camilla D’Antonio, farmacista, cofondatrice e Direttrice scientifica di Miamo, brand di cosmetici funzionali creato nel 2012. Il meeting è stato incentrato sulla longevità, intesa come un approccio globale alla salute e alla qualità della vita: è stato in particolare sottolineato come vivere più a lungo non significhi solo accumulare anni, ma preservare vitalità, funzionalità e anche benessere estetico. Secondo studi recenti, la genetica incide per circa il 25% sulla longevità mentre il restante 75% dipende dallo stile di vita, dall’alimentazione, dall’attività fisica e dalla cura della pelle.