Salute, direttore Aifa: mancano migliaia di farmaci in tutta Europa

Il direttore generale dell'Agenzia Italiana del farmaco (Aifa), Luca Li Bassi, ha lanciato l'allarme sulla scarsità di medicinali a livello continentale. "Il problema della carenza di farmaci è emergenziale e riguarda centinaia, se non migliaia, di prodotti in tantissimi paesi dell'Unione Europea", ha detto. Secondo Li Bassi, intervenuto durante la tavola rotonda dell'Assemblea Pubblica di Farmindustria, tuttavia, "le cause non sono ancora chiare".