“Capire la Pancia”, il progetto per migliorare la gestione dei disturbi gastrointestinali

In questo contesto è nato il progetto “Capire la Pancia”, sviluppato da SIFAC con il contributo non condizionante di Opella, con l’obiettivo di migliorare la gestione dei disturbi gastrointestinali e rafforzare il ruolo della farmacia come punto di riferimento nel self-care. “Il mal di pancia è uno di quei disturbi che tutti pensano di conoscere, ma che in realtà richiede una lettura attenta, perché dietro una definizione apparentemente semplice possono esserci condizioni cliniche molto diverse tra loro. Il farmacista diventa quindi una figura chiave per aiutare il paziente a interpretare il sintomo e orientarlo correttamente nell’individuazione dell’approccio terapeutico o, quando necessario, nell’invio al medico”, ha spiegato Corrado Giua, presidente della SIFAC.