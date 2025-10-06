Premio Nobel per la Medicina 2025 a Brunkow, Ramsdell e Sakaguchi per le scoperte sul sistema immunitario

Il loro contributo maggiore è stato identificare le cellule T regolatrici, che agiscono come sentinelle tenendo a basa le cellule immunitarie, impedendo loro di aggredire l'organismo al quale appartengono. "Le loro scoperte sono state decisive per comprendere il funzionamento del sistema immunitario", ha detto il presidente del Comitato Nonel Olle Kämpe. La scoperta, ha aggiunto, permette di comprendere "perché non tutti sviluppiamo gravi malattie autoimmuni".