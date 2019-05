Longevity Run: la corsa per sentirsi in forma e restare in buona salute

Al via a San Gabriele di Piozzano la Longevity Run, l’evento di sensibilizzazione per uno stile di vita sano e attivo grazie al sostegno della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e Università Cattolica del Sacro Cuore. L’appuntamento “country” dell’evento per la salute, che ha fatto tappa prima a Roma e si chiuderà il 3 agosto a Madonna di Campiglio, propone una giornata di prevenzione, salute e sport, elementi indispensabili per chi voglia assicurarsi una vita lunga e in buona salute.

“La Longevity Run – dichiara il professor Francesco Landi - Docente presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e Direttore UOC Riabilitazione e Medicina Fisica del Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS – intende promuovere attività volte ad indagare e diffondere le evidenze scientifiche su una longevità in buona salute fisica e mentale. Per invecchiare bene è importante prendersi cura di se stessi già da giovani e da adulti. La longevità infatti non è un dono di natura ma si conquista passo dopo passo con uno stile di vita corretto e con una adeguata prevenzione”.



“Anche il sistema sanitario piacentino ha avviato da tempo un nuovo modo di pensare la salute – dichiara Luca Baldino – Direttore Generale AUSL di Piacenza- il contesto è radicalmente cambiato rispetto a 15 anni fa e una delle novità è legata all’invecchiamento della popolazione. Questo è il tema dei prossimi anni, – continua Baldino - dobbiamo lavorare perché, a qualunque età, ma soprattutto quando si invecchia vengano mantenuti sani stili di vita: una corretta alimentazione, il giusto movimento, eliminare il fumo. E poi non dobbiamo dimenticare gli esami e i controlli che possono farci scoprire in tempo sintomi di malattia non ancora conclamata. Noi questo lo stiamo facendo nelle Case della Salute (7 già attive, ma sono 11 gli ambulatori della cronicità sparsi su tutta la provincia) il nuovo modello di servizio che porta i sanitari vicino ai cittadini, anziché aspettarli in ospedale. Longevity run è una occasione formidabile per ricordare a tutti noi che non basta vivere a lungo, dobbiamo vivere bene ad ogni età”.



Il 26 maggio dalle 10 fino alle 18, le equipe di medici dell’Ospedale “G. da Saliceto” di Piacenza e del Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS saranno a disposizione dei partecipanti per offrire a tutti un check-up gratuito sui 7 parametri di salute cardiovascolare: misurazione della pressione arteriosa, della glicemia e del colesterolo, calcolo dell'indice di massa corporea, valutazione dello stile di vita e delle abitudini alimentari e analisi di alcuni parametri di performance funzionali, come la forza muscolare e la funzione respiratoria. Questi gli elementi che concorrono a comporre lo screening e che vengono poi registrati in una scheda di valutazione personale contenente tutti i risultati, ma soprattutto i consigli e le raccomandazioni per perseguire un corretto stile di vita. Dalle 11.30 spazio all’attività sportiva: prima una corsa non competitiva di 5 e 10 km, da percorrere a qualsiasi ritmo, anche camminando, organizzata da Purosangue ASD, progetto internazionale di running solidale e poi, dalle 15.00 alle 18.00, spazio allo SPRINTT ITALIA TRAINING PROGRAM, una sessione di allenamento rivolta ai più grandi, per imparare a contrastare la fragilità fisica e la perdita della massa muscolare.

La Longevity Run si avvale del team di specialisti coordinato dal Prof. Francesco Landi - Docente presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e Geriatra presso il Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS di Roma - che è impegnato da anni sul piano scientifico e didattico nello studio e divulgazione di temi legati alla prevenzione e all’identificazione dei fattori associati a una longevità “di successo”.



Dopo la tappa a San Gabriele Piozzano (Piacenza), la Longevity Run si sposterà in Trentino Alto Adige e sarà il 3 agosto a Madonna di Campiglio (Trento).