La fecondazione assistita aumenta del 30% le probabilità di avere un figlio

Durante il congresso Eshre sono stati presentati anche altri studi che approfondiscono il tema. Sempre dei ricercatori di Genera hanno confermato che l'Intelligenza Artificiale è in grado di valutare le condizioni degli embrioni generati con Pma al fine della selezione dei più adatti all'impianto, al pari di come fanno gli operatori umani.

"Attualmente gli strumenti di intelligenza artificiale sono oggetto di studio per valutare se possano prevedere in modo non invasivo l'euploidia (lo stato di salute a livello cromosomico) degli embrioni, ma prima di poterli utilizzare in clinica avremo bisogno di ulteriori analisi", afferma il responsabile Ricerca del gruppo Genera, Danilo Cimadomo. Per questo oggi il test genetico pre-impianto è ancora il miglior indicatore di competenza embrionale. "Non credo sia così prossimo il momento in cui possa essere sostituito da uno strumento di IA. Vedo più probabile, a breve termine, una cooperazione delle due tecnologie", conclude Cimadomo.