Il numero di casi di influenza stimati in Italia in settimana è stato pari a circa 71mila, per un totale, dall'inizio della sorveglianza, di circa 125mila. Nell'ultima settimana di ottobre, invece, l'incidenza totale era stata pari a 1,17 casi per 1.000 persone. E' con questi numeri che la Società italiana di malattie infettive e tropicali, Simit, riassume l'attività dei virus influenzali che al momento è ai livelli base. "Ma probabilmente gli italiani che saranno messi a letto dall'influenza in questa stagione non si discosteranno da quelli dell'inverno scorso, quando sono stati più di tre milioni", afferma Simit.