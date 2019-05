il convegno del 15 maggio 12 maggio 2019 18:39 I disturbi della condotta alimentare (DCA) colpiscono in Italia più di 2 milioni di persone Il fenomeno, pericolosamente in crescita negli ultimi anni, sarà al centro del convegno organizzato a Como mercoledì 15 maggio

I disturbi della condotta alimentare (DCA) oggi colpiscono in Italia più 2 di milioni di persone, prevalentemente donne, e sono spesso associati a disturbi della personalità. Costituiscono la prima causa di morte per patologia tra le giovani donne nella fascia di età compresa tra i 12 e i 25 anni. E’ un disturbo che da qualche anno non vede coinvolte solo le donne, ma anche i maschi con una percentuale che si aggira tra il 7-10% dei casi secondo i dati forniti dal Ministero della Salute.



Il fenomeno, pericolosamente in crescita negli ultimi anni, sarà al centro del convegno organizzato a Como mercoledì 15 maggio, dal titolo: “I Disturbi della Condotta Alimentare nel territorio comasco: l’importanza del lavoro di rete multidisciplinare”. L’iniziativa, promossa dal Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze dell’Asst Lariana e dall’Ati San Giuseppe-Sant’Andrea con il patrocinio della Sip-Lo (la sezione regionale lombarda della Società Italiana di Psichiatria), sarà dedicata soprattutto alle modalità di trattamento dei DCA, che negli ultimi anni si sono evolute in numero ed efficacia.

Oggi infatti non si parla soltanto di anoressia, bulimia, binge eating e obesità, come spiega il responsabile sanitario della comunità riabilitativa d.c.a di Asso (Co), Gabriele Stampa: "Negli ultimi anni sono state individuate a livello diagnostico altre tipologie di disturbi, in forma minore, che hanno aumentato notevolmente il numero delle persone che soffrono di queste patologie". "La nostra società - spiega Stampa, si ritrova in grande difficoltà nel favorire la soggettività degli individui, a causa di una massificazione e di una costruzione di identità che passa attraverso le logiche di dipendenza come ad esempio il web, la struttura più potente attraverso cui le persone costruiscono chi sono".