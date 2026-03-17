"Frammenti di Memoria – Storie che lasciano il segno", l’evento al Teatro Puccini di Milano
È in programma il 1° aprile alle ore 21, ed è organizzato dall’Associazione Italiana Ricerca Alzheimer (Airalzh) con il contributo di Coop Lombardia
© Ufficio stampa
Si terrà il 1° aprile alle ore 21 presso il Teatro Elfo Puccini di Milano “Frammenti di Memoria – Storie che lasciano il segno”, un evento gratuito organizzato dall’Associazione Italiana Ricerca Alzheimer (Airalzh) con il contributo organizzativo di Coop Lombardia. Il tema della serata sarà l’importanza della memoria, vista sia dal punto di vista artistico che da quello scientifico, con consigli su come tenerla “in allenamento” adottando corretti stili di vita. È prevista anche la partecipazione di Michele Bravi, che sostiene Airalzh con il suo libro “Lo ricordo io per te”. Ospite speciale sarà il cantautore Omar Pedrini. A condurre la serata Lorenzo Baglioni. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, e si può prenotare sul sito del Teatro “Elfo Puccini”
Gli ospiti dell'evento
All’evento parteciperà anche la famiglia Santona che presenterà il libro “Tre macchie bianche”, una raccolta di immagini che raccontano la passione per la Natura del papà fotografo naturalista Michele Santona, scomparso all’età di 66 anni e malato di Alzheimer, e Flavia Ongaro - figlia di Anna, una signora che ha riempito centinaia di quaderni con bellissimi e coloratissimi disegni durante i 18 anni in cui ha combattuto contro la malattia di Alzheimer e che sono divenuti cover di saponette e quaderni per sostenere la ricerca. Prevista anche la partecipazione di Michela Morutto, mamma di Mattia nominato Alfiere della Repubblica a 12 anni dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella quale giovane caregiver che si è preso cura del padre, colpito da una rara forma di Alzheimer precoce a 43 anni.
Le parole degli organizzatori
"Abbiamo pensato a questa serata come un evento di ‘restituzione’, una forma di ringraziamento nei confronti di donatori e di tutti coloro che, in questi anni, ci hanno sostenuto”, ha detto Alessandra Mocali, presidente di Airalzh Onlus. “La memoria è una dimensione fondamentale della nostra identità individuale e collettiva. Per questo Coop Lombardia ha sostenuto Airalzh e la ricerca sull’Alzheimer, attraverso campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi promosse insieme al sistema Coop”, ha aggiunto Bruno Ceccarelli, responsabile politiche sociali e comunicazione di Coop Lombardia.