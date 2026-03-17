"Frammenti di Memoria – Storie che lasciano il segno", l’evento al Teatro Puccini di Milano

"Abbiamo pensato a questa serata come un evento di ‘restituzione’, una forma di ringraziamento nei confronti di donatori e di tutti coloro che, in questi anni, ci hanno sostenuto”, ha detto Alessandra Mocali, presidente di Airalzh Onlus. “La memoria è una dimensione fondamentale della nostra identità individuale e collettiva. Per questo Coop Lombardia ha sostenuto Airalzh e la ricerca sull’Alzheimer, attraverso campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi promosse insieme al sistema Coop”, ha aggiunto Bruno Ceccarelli, responsabile politiche sociali e comunicazione di Coop Lombardia.