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all'ospedale Meyer

Firenze, il gatto Pitagora entra in corsia per la pet therapy

Per la prima volta un felino affianca i cani negli interventi assistiti

03 Mag 2026 - 14:53
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L'ospedale Meyer di Firenze è il primo centro sanitario pubblico a aver introdotto in Italia gli interventi assistiti con gli animali, inserendoli all'interno del protocollo sanitario.

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