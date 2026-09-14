“Let’s dance”, raccolti 580mila euro per la ricerca della Fondazione IEO-MONZINO ETS

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Sono stati raccolti 580mila euro - destinati ai progetti di Ricerca della Fondazione IEO- MONZINO ETS - grazie alla Charity Dinner “LET’S DANCE”, organizzata presso il Teatro Alcione di Milano a sostegno della Fondazione. La serata ha riunito oltre 400 ospiti tra protagonisti del mondo dell’impresa, della moda, della cultura e della società civile a sostegno della ricerca condotta dall’Istituto Europeo di Oncologia e dal Centro Cardiologico Monzino. I fondi saranno utilizzati per sostenere lo sviluppo di nuove soluzioni di cura e l’innovazione medico- scientifica.
“Investire nel futuro”
“Sostenere la ricerca significa investire nel futuro, alimentando la possibilità di fare nuovi passi avanti nella prevenzione, nella diagnosi e nella cura e offrendo nuove opportunità ai pazienti e alle loro famiglie”, , hanno dichiarato Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, Presidente della Fondazione IEO-MONZINO ETS, e Carlo Capasa, Presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana. “LET’S DANCE, quest’anno, dà un nuovo nome e una nuova energia a una serata che da sempre mette al centro la solidarietà e rappresenta un’importante occasione per unire mondi e sensibilità diverse intorno a un obiettivo comune”.