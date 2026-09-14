“Let’s dance”, raccolti 580mila euro per la ricerca della Fondazione IEO-MONZINO ETS

“Sostenere la ricerca significa investire nel futuro, alimentando la possibilità di fare nuovi passi avanti nella prevenzione, nella diagnosi e nella cura e offrendo nuove opportunità ai pazienti e alle loro famiglie”, , hanno dichiarato Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, Presidente della Fondazione IEO-MONZINO ETS, e Carlo Capasa, Presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana. “LET’S DANCE, quest’anno, dà un nuovo nome e una nuova energia a una serata che da sempre mette al centro la solidarietà e rappresenta un’importante occasione per unire mondi e sensibilità diverse intorno a un obiettivo comune”.