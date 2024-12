Christmas Gala per la ricerca della Fondazione IEO-Monzino all'insegna della solidarietà

Durante la serata Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, Presidente della Fondazione al suo terzo mandato, ha sottolineato il valore del Christmas Gala e della missione della Fondazione: “Siamo fermamente convinti che la ricerca sia fondamentale quanto la cura. Da 30 anni ci impegniamo nel sostegno di progetti che favoriscano un impatto reale nell’avanzamento dell’innovazione e del progresso scientifico, con l’obiettivo di sviluppare terapie sempre più mirate ed efficaci. Desidero ringraziare tutti coloro che hanno creduto nella nostra missione e che, con generosità, hanno contribuito a sostenerla, come durante serate come questa. Grazie a donatori, aziende, enti e fondazioni, possiamo continuare a finanziare il lavoro nei nostri laboratori e reparti, trasformando queste risorse in scoperte, terapie innovative e avanzati sistemi diagnostici a disposizione dell’intera comunità.”