Esposizione al sole, solo il 28% degli italiani è consapevole dei danni per la pelle

L’importanza di tenersi controllati è al centro dell’attività di sensibilizzazione dermatologica che Cantabria Labs Difa Cooper porta avanti da anni. Tra le iniziative più rilevanti c’è “Cerca il tuo neo”, in programma dal 7 aprile al 20 maggio 2026: giunta alla sua quarta edizione, è una campagna di sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione e del controllo periodico dei nei. Solo nel 2025 il progetto ha coinvolto 1.885 persone, fornendo un importante contributo alla sensibilizzazione e alla diagnosi precoce dei tumori cutanei. Infatti, ha portato all’identificazione di 297 soggetti con uno o più nevi sospetti da sottoporre a follow-up. Tra i partecipanti sono stati individuati 12 melanomi, 50 basaliomi, 6 carcinomi a cellule squamose e 67 cheratosi attiniche.