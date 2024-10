Dall'Italia all'Australia in bici "contro" il cancro: la storia di Andrea e Giacomo

"Era un sogno - spiegano Andrea e Giacomo - che avevamo nel cassetto da quando nel 2020 attraversammo da nord a sud l’Italia raggiungendo Palermo". Un viaggio allora rimandato, per far sì che Andrea potesse sostenere la mamma, quando le venne diagnosticato un cancro metastatico. I due, però, non hanno mai abbandonato del tutto la passione per le grandi imprese. Durante un periodo in cui Silia stava seguendo una cura stabile, infatti, hanno raggiunto Caponord, in Norvegia, sempre esclusivamente pedalando.