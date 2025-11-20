I troppi cibi ultraprocessati aumentano il rischio di prediabete nei giovani

Per lo studio, i ricercatori hanno monitorato un gruppo di 85 giovani di età compresa tra 17 e 22 anni, in sovrappeso o obesi da quattro anni. I partecipanti hanno compilato questionari alimentari, si sono sottoposti a diversi test della glicemia e di risposta insulinica. I risultati hanno mostrato che ogni aumento del 10% nel consumo di alimenti ultra-processati si associa a un rischio maggiore del 64% di prediabete e a un rischio maggiore del 56% di problemi di regolazione della glicemia.