Cuore, parte al Monzino di Milano uno studio sul "vaccino" anti-infarto

Parte al Centro cardiologico Monzino di Milano, con i primi tre pazienti, la sperimentazione sul cosiddetto futuro "vaccino" anti-infarto, somministrato due volte l'anno.

Lo studio coinvolgerà oltre 10mila pazienti nel mondo. L'obiettivo è, dunque, dimostrare che Inclisiran, il nuovo farmaco di Novartis che non è propriamente un vaccino, ma che è stato definito così dal padre della cardiologia moderna Eugene Brauwnwal per la sua capacità di ridurre fortemente un fattore di rischio strategico dell'infarto, è in grado di ridurre il pericolo di eventi cardiovascolari gravi, come infarto e ictus, dimezzando i livelli di colesterolo "cattivo" LDL-C.