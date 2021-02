Covid, ricerca Gb: anticorpo anti-artrite riduce mortalità

Ansa

Secondo uno studio condotto in Gran Bretagna, la somministrazione di un farmaco impiegato per il trattamento dell'artrite reumatoide a pazienti gravi di Covid-19 può ridurre in maniera significativa il rischio di mortalità. Per ogni 25 pazienti curati con l'anticorpo monoclonale tocilizumab è stato calcolato si riesca a salvare una vita in più. I pazienti si sono ripresi velocemente, riducendo i ricoveri in terapia intensiva.