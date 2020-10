Covid, l'Ema: con il vaccino la pandemia diminuirà dopo un anno

"L'arrivo del vaccino è l'inizio della fine della pandemia, non è la fine. Significa che dopo un anno che abbiamo a disposizione il vaccino vedremo la pandemia diminuire in maniera importante". Lo ha detto il direttore esecutivo dell'Agenzia europea del farmaco (EMA) Guido Rasi. "All'inizio non si potrà fare a meno di mascherine e distanziamento - ha spiegato -. Se ne potrà fare a meno quando avremo i primi dati dell'efficacia del vaccino".