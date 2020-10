Covid, altro che "dica 33": per scoprire gli asintomatici basterà un colpo di tosse al telefono

Un colpo di tosse al telefono: è quanto basta all'intelligenza artificiale per riconoscere le persone asintomatiche portatrici del coronavirus Dalla loro bocca esce infatti un suono caratteristico che, sebbene risulti indistinguibile all'orecchio umano, non sfugge all'algoritmo sviluppato dai ricercatori del Mit di Boston. Il suo tasso di successo è prossimo al 100%, stando ai primi test pubblicati sulla rivista Ieee Journal of Engineering in Medicine and Biology, e presto potrebbe portare allo sviluppo di una app gratuita per smartphone destinata allo screening di massa.