Coronavirus, le regole per ridurre le probabilità di contagio a casa

"State a casa il più possibile", da più parti - ministero della Salute in testa - è questa l'indicazione che arriva per contenere la crescita dei contagi. Eppure proprio tra le mure domestiche si stanno registrando la maggior parte dei nuovi contagi. Basta un convivente positivo al coronavirus e poca attenzione per trasformare i nostri appartementi in piccoli focolai: ecco le regole per evitarlo.