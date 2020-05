Coronavirus, al via in Australia la sperimentazione di un potenziale vaccino 

Prendono il via a Melbourne e a Brisbane sperimentazioni cliniche del potenziale vaccino per il Covid-19 sviluppato dalla biofarmaceutica americana, Novavax. Sono le prime ad avere luogo in Australia. Ad offrirsi per la fase uno dei test, condotti dall'australiana Q-Pharm sul vaccino "candidato" chiamato NVX-CoV2373, sono 131 volontari.