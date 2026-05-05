Batteri modificati diventano fabbriche di nylon

Batteri geneticamente modificati grazie alla biologia sintetica diventano fabbriche per produrre nylon, uno dei materiali plastici più usati al mondo, dal settore del tessile fino alle automobili. La nuova tecnica, che apre le porte a metodi di produzione più sostenibili, è stata sviluppata sotto la guida di Sang Yup Lee, dell'Istituto superiore coreano di Scienze e tecnologia Kaist, ed è descritta sulla rivista dell'Accademia delle Scienze degli Stati Uniti, Pnas. I ricercatori sono riusciti a modificare un batterio molto comune come l'Escherichia coli.