Arriva NutrInform Battery, l'app che aiuta a mangiare in modo consapevole

Una dieta consapevole e sana a portata di telefonino. È lo scopo della nuova applicazione "NutrInform", scaricabile gratuitamente da Apple Store e Play Store . E non è altro che la versione smart e digitale dell'etichetta dei prodotti alimentari promossa dai Ministeri dello Sviluppo economico , della Salute e delle Politiche agricole , alimentari e forestali , e realizzata in collaborazione con l' Istituto Superiore di Sanità (ISS), il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) e i rappresentanti delle associazioni di categoria della filiera agroalimentare.

Come funziona -

icona della batteria, il "Nutrinform Battery",

Commissione Ue

secondo i valori stabiliti dall'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, così da non eccedere nelle quantità e seguire una regolare alimentazione

Nello specifico, si tratta di un sistema di etichettatura basato sull'che l'Italia ha proposto allacome alternativa al semaforo. Per sapere i valori nutrizionali dei prodotti alimentari, il consumatore dovrà inquadrare con la fotocamera del cellulare il codice a barre (EAN) presente sul retro delle confezioni. Da quel semplice gesto verranno subito fuori sulla schermata del cellulare le percentuali di calorie e nutrienti che contiene quel determinato alimento. Ma non è tutto. Poi, una funzione apposita segnalerà anche la porzione consigliata dai nutrizionisti, a seconda del tipo di prodotto che si sceglie,. Perché "per seguire una dieta sana - si legge dalla schermata dell'app - occore alimentarsi in modo vario e bilanciato".

È semplice, con una grafica intuitiva. All'interno è presente una sezione "info" che spiega l'uso. Con l'immagine simbolo della batteria sarà possibile monitorare il consumo giornaliero di

5 elementi

calorie, grassi, grassi saturi, zuccheri e sale

Mise

testimonial

Federica Pellegrini

alla base di una corretta alimentazione:. È possibile modificare la quantità nel caso se ne consumi una maggiore o minore di quella già indicata e, in tempo reale, Nutrinform Battery fornirà all'utente le informazioni in base alla quantità selezionata. Ogni volta che si consumerà un alimento, i dati saranno raccolti nell'app e accumulati per aggiornare la batteria della dieta quotidiana.Per promuovere un'ampia diffusione di "Nutrinform" tra i cittadini-consumatori, ilha dato il via a una campagna di comunicazione e informazione, dal titolo NutrInform Battery "il Gusto di essere informati", che avrà comela campionessa olimpionica