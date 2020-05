Alzheimer, Airalzh e Coop insieme per la ricerca in occasione della Festa della Mamma

In occasione della Festa della Mamma, che ricorre il 10 maggio, Airalzh e Coop scendono in campo per la ricerca: fino a domenica, nei punti vendita Coop di tutta Italia, sarà possibile acquistare una calla per sostenere l’Associazione Italiana Ricerca Alzheimer Onlus. Per ogni piantina venduta, un euro sarà devoluto a sostenere gli sforzi in campo scientifico portati avanti dalla onlus e dai suoi ricercatori.