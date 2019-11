Aids, in calo i nuovi casi di Hiv: nel 2018 sono stati il 20% in meno

Per la prima volta dal 2010 risultano in calo le diagnosi di Hiv in Italia. In particolare, nel 2018 i contagi sono risultati in diminuzione del 20% rispetto al 2017. La riduzione è da attribuire all'efficacia delle terapie antiretrovirali e alle nuove linee guida che prevedono l'inizio precoce della terapia dopo la diagnosi. Lo rilevano i dati diffusi dall'Istituto Superiore di Sanità secondo cui, però, sono in aumento le diagnosi tardive.