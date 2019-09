Agenzia Ue: testare tutti i farmaci per impurità cancerogene

Tutti i farmaci autorizzati al commercio in Europa devono essere testati per l'eventuale presenza di nitrosammine, le sostanze cancerogene alla base del ritiro, da parte dell'Aifa, dei lotti di ranitidina e che, nel 2018, era stato anche la causa del ritiro di molti farmaci antipertensivi. Lo chiede l'Ema, l'agenzia europea per i medicinali, sottolineando che si tratta di una richiesta in via precauzionale.