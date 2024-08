Maurizio Lastrico e il vecchio testamento in 5 minuti a "Zelig Circus"

Nato a Genova la sua formazione, così come quella di altri validissimi attori e comici, è al Teatro Stabile nel capoluogo ligure. Inizia come attore a teatro, ma da subito si esibisce anche come comico e cabarettista. A Mediaset abbiamo visto il suo esordio nella quarta stagione di Camera Cafè su Italia 1 e dal 2009 anche nelle varie edizioni di "Zelig". Oggi la sua carriera non si limita a quella di comico e cabarettista, ma vanta numerose esperienze come attore non solo a teatro, ma anche al cinema e in tv.