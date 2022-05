Vittorio Sgarbi intervistato da Ambra a "Non è la Rai"

Anche

Vittorio Sgarbi è stato intervistato da Ambra

"Non è la Rai".

"Quello che appare in televisione è lo Sgarbi buono, pacato e moderato.

devo forse al collegio e alla sua severità un carattere così reattivo".

nel corso diIl critico d'arte in quell'occasione aveva raccontato qualche aneddoto della sua infanzia e della sua adolescenza, fino ad allora sconosciuto.- aveva iniziato in modo confidenziale - Tra i 17 e i 25 anni c''è stata la mia versione crudele. Dai 15 anni ho fatto due anni in un orribile collegio presso i salesiani, per me era come una galera, ero tenuto a orari rigidi, attraverso quella repressione ho maturato la mia reazione. Quindi,

Il primo amore non si scorda mai

Credo, però, di essere stato innamorato tre volte, tre volte e mezzo nella mia vita. -

I miei erano amori da pullman".

- "Io sono stato innamorato dai nove ai 29 anni, ovviamente di donne diverse.aveva raccontato il critico d'arte - Il primo amore a nove anni si chiamava Sandra aveva una lunga treccia. Prendevo un pullman per andare a scuola e ogni giorno le tenevo occupato il posto fino al suo paese così poteva sedersi accanto a me.

