Vittorio Salvetti premiato ai "Telegatti" 1985 per "Festivalbar"

Nel 1985 Vittorio Salvetti riceveva da Mike Bongiorno il Telegatto per il "Festivalbar". Il festival musicale estivo italiano nacque, infatti, nel 1964 da una sua idea. Dal 1966 fino al 1982 fu trasmesso sulle reti Rai fino al passaggio in Fininvest nel 1983 (prima su Canale 5, poi su Italia 1 a partire dal 1989), quando si trasformò in uno spettacolo itinerante, ripreso settimanalmente da una diversa piazza d'Italia. Il vincitore era stabilito in base al numero di passaggi radiofonici e televisivi ottenuti e dai risultati di vendita.