Ventun'anni fa l'ultimo episodio "Beverly Hills 90210": ecco quando Luke Perry ritirò il telegatto

Era il 17 maggio 2000 quando Brandon, Kelly, Donna e tutti gli altri personaggi di "Beverly Hills 90210" apparivano per l'ultima volta sui televisori di milioni di teenager in tutto il mondo. Una serie che ha dettato lo stile per un'intera generazione, diventando il simbolo degli anni 90.

Ma anche dopo tanti anni, "Beverly Hills 90210 " nasconde ancora alcuni segreti ai fan. Negli Stati Uniti il ​​network "Lifetime" ha infatti mandato in onda "The Unauthorized Beverly Hills, 90210", pellicola non autorizzata realizzata dalla rete televisiva che racconta il dietro le quinte della serie e dei suoi protagonisti. Per celebrare l'anniversario della trasmissione dell' ultima puntata di quella fortunata serie, rivediamo la premiazione degli attori nella cerimonia dei "Telegatti" del 1995 .