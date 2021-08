Era il 31 agosto 1997 quando Diana Frances Spencer, per tutti Lady Diana, morì a soli 36 anni a seguito di un incidente automobilistico sotto il tunnel del Ponte dell'Alma a Parigi. Con lei c'era il compagno Dodi Al-Fayed.

Il funerale si tenne il 6 settembre a Londra, dove si riversarono circa 3 milioni di persone: il feretro della Principessa del Galles (il titolo le rimase anche dopo il divorzio da Carlo, ma senza il trattamento di Altezza Reale) partì da Kensington Palace, attraversò Hyde Park e arrivò fino a St. James's, dove si trovavano - tra gli altri - l'ex marito e i figli William e Harry, che si unirono al corteo dietro la bara.

Le esequie vere e proprie si tennero nell'abbazia di Westminster: durante la cerimonia, Elton John cantò «Candle in the Wind», una versione modificata per l'occasione dell'omonima dedicata a Marilyn Monroe.

Rivediamo le immagini del funerale, trasmesse da "Fuego".