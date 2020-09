Ventinove anni fa andava in onda la prima puntata di "Non è la Rai"

Sono passati 29 anni dalla messa in onda della prima puntata di "Non è la Rai", il programma ideato da Gianni Boncompagni, diventato subito un fenomeno di costume e icona degli anni 90.

Sono state quattro le stagioni della trasmissione condotta in prima battuta da Enrica Bonaccorti, poi da Paolo Bonolis e, infine, da Ambra Angiolini all'epoca 16enne. A "Non è la Rai" sono state tantissime le showgirl e attrici di oggi che all'epoca, giovanissime, hanno mosso i primi passi in tv proprio grazie alla partecipazione al programma di Canale 5. Tra le tante ricordiamo Claudia Gerini, Antonella Elia, Yvonne Sciò, Nicole Grimaudo, Lucia Ocone, Romina Mondello, Sabrina Impacciatore, Miriana Trevisan e Antonella Mosetti.

In occasione dell'anniversario della prima messa in onda di "Non è la Rai", rivediamo insieme la famosissima sigla del programma cult di Mediaset.