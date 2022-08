Un giovane Luca Barbarossa si esibisce con "Ali di cartone" a "Un disco per l'estate"

Cantautore e conduttore radiofonico,

Luca Barbarossa

è una delle voci più apprezzate del panorama musicale italiano. Il suo successo arriva grazie al Festival di Sanremo che prima lo lancia grazie a canzoni come "L'amore Rubato", e poi lo consacra sulla scena canora nostrana con la vittoria del 1992 con il brano "Portami a ballare".

Da allora per

Barbarossa

inizia una carriera ricca di soddisfazioni che lo porterà a girare il Paese con i suoi successi in tantissime tournée. Tra queste, c'è stata anche l'apparizione a "Un disco per l'estate" del 1996, quando presentò al pubblico di Riccione la sua "Ali di cartone" che riascoltiamo in questa clip.