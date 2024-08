Umberto Smaila a "Popcorn" 1981

Era il 1981 quando sul palco di "Popcorn" saliva Umberto Smaila. Comico, attore, showman, conduttore e cantante, Smaila in quell'edizione del programma musicale di Canale 5 si era esibito anche con un brano che accompagnava con la chitarra: "Bricolage". Nato a Verona nel 1950, Smaila diventa celebre con il gruppo comico "I Gatti di Vicolo Miracoli" con Jerry Calà, Franco Oppini e Nini Salerno. Nel 1977 arriva il grande successo televisivo di "Non Stop" in cui, tra gli altri, ci sono anche Massimo Troisi, Carlo Verdone, Zuzzurro e Gaspare, e Nuti e i Giancattivi.