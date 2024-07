Il monologo di Teresa Mannino sul cibo al Sud a "Zelig" 2007

La comica palermitana passa poi in rassegna altri aspetti tipici dei pranzi nella sua terra come la convivialità e la difficoltà di distinguersi in famiglia per i nomi tutti uguali. "L'unica cugina che non ha preso il nome di uno dei nonni l'hanno chiamata Crocifissa, per gli amici Crocetta e per i nemici Crociata", scandisce. Nel 2013 Mannino subentra a Claudio Bisio e Paola Cortellesi nella conduzione dello show su Canale 5, affiancata da Mago Forest. L'anno seguente invece presenta insieme a Gerry Scotti la settima puntata in un'edizione speciale che prevedeva la "staffetta" tra conduttori. Rivediamo il monologo di Teresa Mannino sull'amore per il cibo al Sud a "Zelig" 2007.