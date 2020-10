Tanti auguri Daniele Bossari: rivediamolo nella prima puntata di "Popstar"

Buon compleanno a Daniele Bossari. Il celebre conduttore, nato a Milano l'1 ottobre 1974, compie 46 anni. Partito dalle radio locali bergamasche ha conosciuto la popolarità a fine anni Novanta quando è diventato uno dei vj della neonata Mtv Italia.

Mentre prosegue la sua carriera di conduttore radiofonico, passa a Mediaset e diventa uno dei volti di Italia 1, rete per cui conduce numerose trasmissioni: da "Fuego" a "Festivalbar", da "Top of the Pops" a "Mistero". Nel 2017 ha vinto la seconda edizione del reality Grande Fratello Vip, durante la quale ha chiesto la mano della sua compagna Filippa Lagherback, da cui ha avuto una figlia.

Per festeggiare il suo compleanno lo rivediamo nel 2001, quando presentava il talent show Popstar, programma da cui è nato il gruppo delle Lollipop.