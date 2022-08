La prima sigla di "Superclassifica Show" 1980

Bastano poche note per tornare e alla primissima sigla di

"Superclassifica Show"

Canale 5

Maurizio Seymandi

, lo storico programma musicale nato nel 1977 e in onda dal 1980 su. In onda la domenica all'ora di pranzo, la trasmissione ideata dall'autore e conduttoree si impegnava a proporre la classifica musicale della settimana esaminando i 45 giri più ascoltati in Italia.

Con il passare degli anni, "Superclassifica Show" subirà numerosi cambiamenti, come il passaggio a

Italia 1

conduttori

, l'alternanza dei- tra cui Gerry Scotti, Martina Colombari, Ambra Angiolini e Vanessa Incontrada - e una classifica allargata anche agli altri Paesi.

Nella memoria collettiva resta però la prima sigla di apertura, riproposta nella clip qui sopra, e soprattutto il

Super Telegattone

, Oscar, il vero simbolo della trasmissione.