I sondaggi di Massimo Bagnato a "Zelig Off" 2010

Chi ricorda i sondaggi surreali di Massimo Bagnato? Era il 2010 e il comico romano tornava in una puntata di "Zelig Off", lo show sul cabaret di Italia 1 condotto da Teresa Mannino e Federico Basso, per indire una delle sue esuberanti indagini demoscopiche. Sul palco Bagnato domanda al pubblico quanti tra loro avessero sentito la sua mancanza e più volte chiede di alzare il braccio per esprimere il proprio assenso. Il comico lancia quindi una serie di domande a bruciapelo poi all'improvviso chiarisce: "Non sono parente di Eros Ramazzotti". A quel punto intona l'inizio di alcune note canzoni italiane e non, che il pubblico è chiamato a proseguire fino a quando non annuncia "Can't Take My Eyes Off You" di Gloria Gaynor di cui però fa sentire solo l'introduzione musicale.