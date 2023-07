Era il 1990 quando Sinead O'Connor cantava "Nothing Compares 2 U" a "Superclassifica Show". La cantante irlandese, scomparsa mercoledì 26 luglio, si era esibita nel programma di Maurizio Seymandi con la sua canzone più famosa. Forse non tutti sanno che il brano era stato scritto da Prince a metà degli anni Ottanta per i The Family: tuttavia, quella versione non ebbe un grande successo, ma O'Connor la ripropose raggiungendo le vette delle classifiche mondiali.

Il videoclip della canzone fu diretto da John Maybury, che si concentrava esclusivamente sul volto e sulle espressioni della cantante irlandese: anche quel girato contribuì a rendere "Nothing Compares 2 U" un brano che è già leggenda.

Nella prima versione, la canzone parlava della fine di un amore: la cantante irlandese, invece, riuscì a tramutarla in una dedica alla madre, con cui ebbe sempre un rapporto difficile. Fu proprio grazie a questa canzone che Sinead riuscì a diventare una star internazionale: tuttavia, a un certo punto della sua carriera, nel 2015, decise di non cantarla più dopo oltre 25 anni dalla sua pubblicazione.