Nel 1996 Sabrina Ferilli debutta a "Mai Dire Gol": "Lo faccio perché sono masochista"

Nel 1996 Sabrina Ferilli faceva il suo debutto alla guida di "Mai dire Gol": l'attrice, scelta per affiancare Claudio Lippi alla conduzione del programma della Gialappa's Band, esordì con questa frase: "Lo faccio perché sono masochista". Ferilli, nella stagione precedente, era stata ospite della trasmissione. Un'esperienza che l'aveva segnata: "Quando sono venuta qui la prima volta non ci ho capito niente, mi avete sballottato un po' ovunque - aveva scherzato -. Ora sono qui, per la serie: facciamoci del male".

Quella a "Mai dire gol" fu una delle esperienze che hanno segnato la lunghissima carriera di Sabrina Ferilli che ha collezionato tantissimi premi tra cui un David di Donatello speciale, sei Nastri d'argento, sei Ciak d'oro e partecipazioni in film da Oscar come "La grande bellezza" di Paolo Sorrentino.