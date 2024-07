Rod Stewart riceve il Telegatto a "Vota la voce" 1986

Nominato Sir dalla regina Elisabetta II nel 2016, Rod Stewart è arrivato alla notorietà agli inizi degli anni Settanta, dopo brevi esperienze in alcuni gruppi blues britannici. A febbraio 2021 ha venduto il suo catalogo musicale per cento milioni di dollari. L'autore di successi come "Maggie May" e "Da Ya Think I'm Sexy" ha ceduto testi e musica delle sue canzoni (oltre ad alcuni diritti sul nome e sulla sua immagine) all'Iconic Artists Group di Irving Azoff, una società entrata di recente nel fiorente mercato dei cataloghi musicali che si è impegnata a "sviluppare ed espanderne la legacy per una nuova generazione di fan".