Nel 1987 Rick Astley canta "Never gonna give you up" a "Vota la voce", un brano che gli regalò fama a livello mondiale. Il singolo, lancio del suo primo album dal titolo: "Whenever You Need Somebody", gli fece anche assumere il soprannome di "piccolo uomo dalla grande voce". La hit è rimasta tra le preferite dei fans tanto che nel 2007 il videoclip è diventato oggetto di un fenomeno sul web noto come "Rickrolling".

Un anno dopo Rick Astley pubblica un altro singolo che raggiunge la prima posizione nella classifica dei singoli musicali Billboard Hot 100. Il brano "Together Forever" ricorda la melodia di "Never gonna give you up" e come la precedente, viene incisa nel 1987 ma pubblicata un anno dopo. Nel 2022 il cantautore britannico per la California State Automobile Association (CSAA) Insurance Group, pubblica un divertentissimo video, completamente nuovo del suo celebre singolo di debutto, dove insieme ad altri due si chiede se il pezzo "Never Gonna Give You Up" abbia ancora appeal.