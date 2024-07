I Ricchi e Poveri si esibiscono in un medley a "Vota la voce" 2000

Negli ultimi anni i Ricchi e Poveri hanno affrontato cambiamenti importanti, dalla perdita di Franco Gatti nel 2021 alla breve reuniòn con la ex componente Marina Occhiena. Rimasti in due, al "Festival di Sanremo" 2024 Brambati e Sotgiu tornano in gara, 32 anni dopo l'ultima partecipazione, con il brano "Ma non tutta la vita", che nonostante il 21° posto in classifica riscontra con sorpresa una popolarità tra i giovani, in particolare sulle piattaforme streaming e sui social. Rivediamo il medley canoro dei Ricchi e Poveri ospiti ad Arezzo per "Vota la voce" 2000.