Riccardo Fogli compie 72 anni: rivediamolo cantare "Compagnia" a "Popcorn"

Nato a Pontedera, in provincia di Pisa, il 21 ottobre 1947, Riccardo Fogli è stato per diversi anni frontman e bassista dei Pooh a partire dal 1966, intraprendendo poi la carriera da solista nel 1973. Carriera che ha toccato il suo apice nei primi anni ottanta, quando nel 1982 ha vinto il Festival di Sanremo con "Storie di tutti i giorni". Nel 2016 c’è stato il ritorno nei Pooh, assieme ai quali è tornato a suonare a quarantatré anni di distanza dall’ultima volta, mentre nel 2018 si ripresenta al Festival di Sanremo insieme a Roby Facchinetti. Ha inoltre partecipato all'edizione 2019 dell'"Isola dei Famosi", finendo sotto i riflettori per il presunto tradimento della moglie Karin Trentini svelato da Fabrizio Corona. Per festeggiare i suoi 72 anni, lo ricordiamo quando in una puntata di "Popcorn" cantò "Compagnia", tratta dall'omonimo album.