Raul Cremona è il mago Yuri Papacenko a "Zelig Circus" 2013

Il suo debutto a "Zelig" risale al 2000, per poi diventare negli anni uno dei volti più noti dello show dedicato alla comicità. Stagione dopo stagione, ha vestito i panni di diversi personaggi. Non solo il mago Yuri Papacenko, ma anche il celebre mago Oronzo. Poi ancora Yuri Manipolini, Silvano il mago di Milano, Omen e Jacopo Ortis.



Oggi continua a lavorare come "comico illusionista" sia in tv che a teatro. Ma non solo, perché nel corso della sua carriera ha lavorato sia come autore che come regista, ampliando così le sue competenze nel mondo dell'intrattenimento.