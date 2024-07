Quarant'anni fa andava in onda l'ultima puntata di "Popcorn"

Era il 6 luglio del 1984 quando andava in onda l'ultima puntata del programma musical cult delle reti Fininvest, "Popcorn". Nato 1980 come risposta al concorrente della Rai "Discoring", Popcorn fece il suo esordio su Canale 5 nel 1980. Nel corso delle sue quattro stagioni, dal 1980 al 1984, la trasmissione cambiò più volte la sua collocazione in palinsesto, passando dalle 10 del mattino fino a chiudere nella fascia preserale con l'appuntamento delle 19. Furono diversi i conduttori che si susseguirono al timone del contenitore musicale di Canale 5: Sammy Barbot, Augusto Martelli, Ronnie Jones e la dj Loredana Rancati, Tiziana Fiorveluti e Russell Russell, Karina Huff e Claudio Cecchetto, solo per citarne alcuni.