Quando Paolo Bonolis raccontava la nascita di "Bim Bum Bam"

La carriera di successo di Paolo Bonolis è iniziata conducendo una trasmissione televisiva per bambini che gli adulti di oggi ricordano con molto affetto: "Bim bum bam". Erano gli inizi degli anni '80 quando la Fininvest acquistò il canale dove lavorava un giovane Bonolis, canale che poi divenne Italia 1.

Durante il programma "La Grande Avventura" del 1995 il conduttore ricorda la nascita di "Bim bum bam" che ha presentato al fianco del celebre cagnolino di pezza rosa One. "Noi parlavamo prendendo quegli stereotipi della Warner Bros di vittima e carnefice, dove in genere io ero la vittima e One il carnefice", spiegava Bonolis.