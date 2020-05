Quando Mike Bongiorno scoprì la truffa dei bigliettini a "Telemike"

È una delle scene più iconiche della storia della televisione italiana. Mike Bongiorno scopre nella manche finale del suo quiz "Telemike" una concorrente che controlla dei bigliettini, sotto la sua postazione. Bongiorno si fa consegnare i fogli prima dell'ammissione della concorrente stessa: "Sono dei miei appunti".

Una frase che manda su tutte le furie il presentatore tv: "Signorina, mentre noi siamo qui a giocare per 120 milioni lei si mette controllare i bigliettini come gli scolaretti?". Riviviamo, in questo video, tutta la vicenda che è rimasta ancora oggi nella memoria di tutti.