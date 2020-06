Un tuffo nella musica del passato con Den Den Harrow Harrow e la SUA indimenticabile " Notte delle vacanze " , con la quale si esibì esibita in £ Superclassifica Superclassifica Show " Show" nel 1989.



Stefano Zandri Zandri , questo il suo vero nome, nasce nel 1962 a Nova Milanese, muove i primi passi nel mondo dello spettacolo come modello prima di lanciarsi anche nel panorama musicale.